تزامنا مع استمرار البحث من قبل آلاف الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط من موقع الوطن، بعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط من موقع الوطن

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط من موقع الوطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط المرفق من هنا.

- يبدأ الطالب أو ولي أمره ملء البيانات التالية على الرابط التالي https://natega.elwatannews.com

- كتابة اسم الطالب رباعيا.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- اختيار الشعبة التي يدرس بها الطالب.

- يختار الطالب محافظته.

- يسجل بريده الإلكتروني على موقع الوطن.

- يكتب الطالب رقم هاتفه ثم يضغط على كلمة «سجل الآن».

- يستلم الطالب رسالة نصية فور ظهور نتيجة الثانوية 2022 بتفاصيل نتيجته.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط من موقع الوطن، تأتي ضمن الخدمات التي يقدمها موقع الوطن لقرائه، ومن المنتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل.

تجهيز نتيجة الثانوية العامة في شكلها النهائي

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّه جار تجهيز النتائج في شكلها النهائي، لافتا إلى أنّه من خلال درجات الرأفة يتم مساعدة وحماية الطلاب الذين لم يحققوا درجات كافية، مشيرا إلى أنّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وجميع الأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمُناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها «العلمية والأدبية»، ومناقشة بدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.