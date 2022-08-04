طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات وقائية

أدى 53565 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني في 447 لجنة، اليوم، بجميع النوعيات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، وذلك في عدد 117 مادة امتحانية «114 مادة فترة أولى – 3 مواد فترة ثانية».

صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الوزارة لمتابعة الامتحانات

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات الغش التقليدي والإلكتروني

كما وجه تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى وتم ضبط عدد 3 حالات للغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، واطمأن سيادته بعدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.