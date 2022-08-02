مجاهد: إنشاء أكاديمية لتدريب مدرسي التعليم الفني بتكليف من الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفنا بإنشاء أكاديمية متخصصة في تدريب معلمي التعليم الفني، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي، على تطوير التعليم الفني والطلاب، لأنه لا يمكن إحداث طفرة إيجابية في المدارس الفنية دون معلمين أكفاء مدربين على مستوى عالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن تطوير التعليم الفني، يتوافق بشكل كامل مع توجهات القيادة السياسية، بحيث تكون مخرجات التعليم الفني مناسبة لما ترغب الحكومة في تحقيقه تنمويا واقتصاديا وغير ذلك.

تطوير جميع التعليم الفني في مصر على نظام الجدارات

وأوضح مجاهد، أنه سيجر تطوير جميع التعليم الفني في مصر على نظام الجدارات، بحيث تؤهل الخريج ليكون على دراية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، ويكون لديه المعارف اللازم إتقانها خلال فترة الدراسة، وأيضا السلوكيات المهنية.

وأكد أن ممثلي سوق العمل، يشاركون في امتحان طلاب الثانوية الفنية، وهؤلاء هم من يجيزون نجاح الطالب في الاختبار العملي أم لا، لأنهم الأكثر دراية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أفضل المدارس التي تناسب الاقتصاد المصري، من حيث التخطيط للتنمية والمشروعات القومية ومواكبة الثورة الصناعية.

تطوير التعليم الفني في مصر أولوية حكومية

وقال مجاهد، إن تطوير التعليم الفني في مصر، أولوية حكومية للتخديم على احتياجات سوق العمل، وهذا التزام دستوري تتمسك الحكومة بتنفيذه بمعايير جودة عالمية، مشيرا إلي أن الخريج المصري، سيكون بمعايير مطابقة للمواصفات عالميا، بحيث يكون مطلوبا في كل أسواق العمل الدولية.

وأكد أن التعليم الفني المتطور، سيحد من البطالة في مصر، وهذا توجه يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، من خلال تذليل كل التحديات أمام إحداث طفرة غير مسبوقة في نظام التعليم الفني، بحيث يكون معتمد دوليا.