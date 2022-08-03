رئيس «تطوير التعليم الفني»: 17 ألف طالب تقدموا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنَّه جرى توقيع بروتوكولين، الأول يخص مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية وذلك مع محافظة القاهرة والجمعية التعاونية للفواخير لإنشاء مدرسة من المدارس، التي ستسهم في إحياء حرفة تمتد عبر التاريخ المصري القديم ويرجع نشأتها إلى 5 آلاف سنة.

4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن «البروتوكول الثاني حول إنشاء مدرسة في سوهاج بصعيد مصر، ليكون عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 4 مدارس من إجمالي 38 مدرسة سيدخلون منظومة التعليم في العام الدراسي المقبل».

وحول شروط الالتحاق بالمدارس التطبيقية، قال «بصيلة»: «يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية، ويقدم على موقع الوزارة ويدخل اختبارات القدرات واختبار الذكاء، ثم يتمّ عمل مقابلة شخصية للمتقدمين والمتقدمات لاختيار الأفضل والالتحاق بالمدارس، التي ستدخل المنظومة التعليمية في العام الدراسي الحالي».

وأكّد مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أنَّ عدد المتقدمين حتى هذه اللحظة أكثر من 17 ألف طالب، وسط توقعات بزيادة عدد هذه الأعداد، مشيرًا إلى أنَّ المدارس التكنولوجيا التطبيقية تحصل على اعتماد دولي، وبالتالي فإن الطالب يجب أن يتمتع بمجموعة من المميزات حتى يلتحق بسوق العمل «الطالب بيبقى على الفراز».

مدارس الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي

وتابع: «لدينا مدارس مختلفة في مجالات عديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي والسيارات، إذ نحاول دعم الاقتصاد الخاص بكل محافظة عن طريق المدرسة التي تعمل بنفس النشاط الاقتصادي الذي تقوم عليه المحافظة».