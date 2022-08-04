«الآثار» تعلن انتهاء ترميم مقصورة الذهب في معبد هابو بالأقصر

انتهى المجلس الأعلى للآثار، من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لترميم وتطوير المواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد.

ترميم بأيادٍ مصرية

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ أعمال الترميم تمت بأيادٍ مصرية خالصة من مرممي المجلس الأعلى للآثار، حيث شملت إزالة الاتساخات والسناج ومظاهر التلف التى أحدثتها عوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، وظهور الألوان الأصلية للمقصورة.

ترميم مقصورة الذهب

من جانبه، قال سعدي عوض، مدير عام الصيانة والترميم بمصر العليا، إنّ ترميم مقصورة الذهب يأتي ضمن مشروع ترميم معبد هابو، الذي بدأ العمل به في مارس الماضي، مضيفًا أنّ الأعمال التي تمت بمقصورة الذهب شملت أعمال التوثيق والتسجيل باستخدام الكاميرا الفوتوغرافية قبل وأثناء وبعد الترميم، أعمال التقوية الأولية قبل التنظيف وأعمال التتنظيف الميكانيكي والكيميائي وإزالة الاتساخات واستبدال الترميم القديم المتهالكة على الحوائط، إضافة إلى أعمال التقوية المختلفة للجدران.

يذكر أنّ معبد هابو أحد أهم المعابد المصرية، بني تخليدا لذكرى الملك رمسيس الثالث، حيث شيّده لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة الإله آمون، وهو يتكون من فناء أول به نقوش للحروب التي خاضها الملك رمسيس الثالث ثم الفناء الثاني وبه نقوش للاحتفالات يليه صالة الأعمدة، وعلى جانبيها المقاصير الخاصة بالمعبد والمكرسة لبعض المعبودات، وأهمها مقصورة الذهب التي تم الانتهاء من ترميمها وإعادتها إلى ألوانها الأصلية.