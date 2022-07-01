«المنشآت الفندقية»: وزارة السياحة تتابع منظومة تأمين الأجانب

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار متابعة تشغيل منظومة تأمين الأجانب ومنظومة ربط مفردات الحركة السياحية، فإنه تم التنبية على المنشآت الفندقية التي لا تملك نظامًا لإدارة بيانات النزلاء، الإحاطة بأنه قد تم إلغاء خاصية تحميل ملف النزلاء داخل الفندق باستخدام ملف (Exel) من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية، وأنه تم تطوير خاصية جديدة تتيح للفنادق التي قامت بتفعيل أجهزة التشفير(token) من تحميل البيانات مباشرة على المنظومة.

تجنب تكرار عملية إدخال البيانات

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري رقم «106» لعام 2022 والذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية تحت شعار مهم جدا وعاجل، أن الفنادق التي لا تمتلك نظاما لإدارة بيانات النزلاء مثل (أوبرا-كومسيس وغيرها) يجب عليها الإحاطة بأنه يتم حاليا التكامل مباشرة مع منظومة تأمين الأجانب لتجنب تكرار عملية إدخال البيانات مرة أخرى بكل منظومة على حده.

الحصول على أجهزة التشفير

وأشار إلى ضرورة سرعة إنتهاء المنشآت الفندقية من الحصول على أجهزة التشفير (token) الخاصة بتشغيل منظومة تأمين الأجانب وكذا منظومة ربط مفردات الحركة السياحية وذلك بعد تفعيلها بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل ، وعلى الفنادق التى لم تستلم بعد أجهزة التشفير الخاصة بها ،ضرورة سرعة التوجه لمقر الغرفة التابع له الفندق للإستلام.

وكان بيتر ناثان، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، إن هناك اتصالات يجريها حاليا القطاع السياحي الحكومي والخاص مع وكالات السياحة الأجنبية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال فصل الشتاء المقبل.