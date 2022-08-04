إعدام 4 وإحالة أوراق شقيقين للمفتي في قضيتي قتل بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد زين علي رئيس المحكمة، في قضيتي قتل، الأولى بالإعدام شنقا لـ4 متهمين قتلوا عاملا وشرعوا في قتل آخر بطلق ناري، والثانية بإحالة أوراق شقيقين قتلا شابا في نجع حمادي للمفتي.

إعدام 4 أشخاص قتلوا عاملا

وقضت محكمة جنايات نجع حمادي بإعدام 4 أشخاص، لقيامهم بقتل شخص، وترجع أحداث القضية إلى شهر يوليو من 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة ممدوح رشدي حسين، عامل، بها طلقات نارية، بالقرب من قرية أبو قابول بنجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه من قرية النجاحية في نجع حمادي، وأن مرتكبي الواقعة وهم «محمد ك.ع.د»، وشقيقه «أيمن»، ونجلا عمهما «علاء.ح.ع.د»، و«محمد.ع.خ.ع»، قاموا بقتل المجني عليه بوابل من الأعيرة النارية قبل صلاة الجمعة بدقائق داخل المقابر بسبب خصومة ثأرية.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي، وذلك في القضية رقم 2344 لعام 2021 جنابات نجع حمادي.

إحالة أوراق شقيقين للمفتي

كما قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم، بإحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لقتلهما شابا في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2020، عند نشوب مشاجرة بالسلاح الأبيض ونتج عنها مقتل «محمد.م»، 35 عاما، وإصابة «مصطفى.م»، 23 عاما، في قرية السلامية بنجع حمادي.

وبعد الفحص تبين أن المتهمين في الواقعة «أحمد.ن»، 19 عاما، وشقيقه «عبدالرحيم»، 17 عاما، قاما بقتل المجني عليه بزاوية حديدية وسنجة إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين بنجع مقبول في نجع حمادي بسبب خلافات الجيرة.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتلك القضية حملت رقم 1620 لعام 2020 جنايات نجع حمادي.