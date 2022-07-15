6 مصابين ونفوق 135 رأس ماشية وأغنام وماعز في حريق دشنا

تمكنت الحماية المدنية في محافظة قنا، من السيطرة على حريق «نجع عتمان» بقرية «العزب المصري» في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، الذي اندلع في نحو 14 منزلا على حوش، وعدد كبير من أشجار النخيل، وأسفر عن إصابة 6 مواطنين ونفوق 135 رأس ماشية وغنم، وتلفيات كبيرة في المنازل.

ماس كهربائي سبب الحريق

وبحسب بيان الحماية المدنية في قنا، تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، اندلع في أحد المنازل، وانتقل إلى الأحواش الملحقة، ما أدى لانتقال النيران بين المنازل والاحواش مخصصة للمواشي.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة دشنا، يفيد باندلاع حريق في منزل و 14 منزل وحوش بقرية العزب المصري، نتج عنه نفوق عدد من الأغنام و تلفيات بالمنازل.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الإدارة ، بـ9 سيارات برفقتها 4 ضباط، إلى موقع الحريق وتم التعامل الفوري، والحد من امتداد الحريق للمناطق المجاورة، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحروق واختناقات، وهم: فتحية جاد ، 55 عاما، حروق من الدرجة الأولى، وحسين عبدالله علي، 30 عاما، حروق من الدرجة الأولى بالقدمين واليدين، ومصطفي أحمد أبو المجد، 25 عاما، حروق من الدرجة الأولى بالقدمين، ومحمود السيد أبو العباس، 26 عاما، حرق من الدرجة الثانية بالساق اليسرى، ومحمد إسماعيل عطيتو، 19 عاما، اختناق، وخالد عبده حزين، 22 عاما، اختناق، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال محمد مبارك، من أهالي القرية، إن الأهالي فوجئوا بالحريق والنيران عقب صلاة الجمعة مباشرة، ومع شدة الرياح انتشرت بشكل كبير، ولكن بفضل قوات الحماية المدنية وتعاون الأهالي كانت الخسائر ستكون أكبر.