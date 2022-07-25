أم تبلغ عن ابنها.. ضبط عامل وربة منزل بتهمة ممارسة الرذيلة في قنا

قررت جهة التحقيق في مدينة قنا، اليوم، حبس عامل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة علاقة غير شرعية داخل وحدة سكنية في دائرة بندر قنا، فضلا عن وجود طفل عليه علامات تعذيب.

وطلبت جهة التحقيق، تحليل DnA للطفل الذي عثر عليه مع العامل والسيدة الذي جلبته معها من محافظة الجيزة لإثبات نسبه منها من عدمه، كما طالبت بتقرير طبي مفصل حول أثار التعذيب على جسده.

القبض على العاطل وربة المنزل

وكانت اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد القبض على عاطل، وربة منزل، بتهمة ممارسة الرذيلة ومعهما طفل عليه آثار تعذيب داخل وحدة سكنية في مدينة قنا.

وبحسب محضر الضبط، ألقت القوات القبض «على. م.ر.ع»، 28 عاما، عامل مقيم بمدينة قنا، و«دينا.ع»، 23 عاما، مقيمة بالجيزة داخل وحدة سكنية، ومعهما طفل صغير، وبعد القبض عليهما، ضبط معهما طفل يبلغ عمره 3 أعوام، به آثار ضرب وتعذيب.

المتهمة عن الطفل: ابني من زوجي السابق

وكان قسم شرطة بندر قنا، تلقى الأجهزة بلاغ من ربة منزل أن ابنها يمارس علاقة غير شرعية مع سيدة جلبها من محافظة الجيزة داخل وحدة سكنية، دون عقد زواج رسمي، ويتعاطى المخدرات.

وأضافت في المحضر، أن ابنها دائم المشاجرة معها ويضربها بسبب مطالبته لها بالأموال بشكل مستمر رغم رفضها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.