بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمناقشة حزم الحماية الاجتماعية

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة.

استعدادات تنفيذ «حزمة الحماية الاجتماعية» الجديدة

وتفرض حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذها لمدة 6 أشهر، نفسها على الاجتماع، حيث يتابع رئيس الوزراء، تطورات الإجراءات اللوجستية التي تتخذها الدولة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث توقع في تصريحات صحفية له على هامش جولة أجراها في محافظة البحيرة خلال الأسبوع الحالي، انتهاء تلك الإجراءات بنهاية شهر أغسطس الحالي تمهيدا للتنفيذ.

وتتضمن التوجيهات الرئاسية لـ«حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة»، صرف 100 جنيه للأسرة على بطاقة التموين، بإجمالي 9.1 مليون أسرة، يستفيد منها قرابة 36 مليون مواطن ومواطنة، إضافة لتوفير نحو 2 مليون كرتونة سلع غذائية شهريا بأسعار مخفضة، حيث تتكلف الكرتونة الواحدة 120 جنيها، وتبيعها الدولة للمواطن بسعر 50 جنيها فقط، على أن تستمر تلك الإجراءات لمدة 6 أشهر من بدء تنفيذها.

ومن المُقرر إضافة 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى معاش «تكافل وكرامة»، بناءً على التوجيهات الرئاسية؛ حيث تتحمل الدولة تكلفة إضافة 500 ألف أسرة، فيما تتكفل منظمات المجتمع المدني 400 أو 500 ألف أسرة الأخرى، كما ذكر «مدبولي»، في وقت سابق.

تطورات كورنا وجهود «حياة كريمة» واستعدادات «تنسيق الجامعات»

ومن المتوقع أن يُناقش الاجتماع، تطورات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد، والملفات الأخرى، مثل استعدادات تنسيق القبول في الجامعات، وتطورات العمل لتنشيط الاقتصاد المصري، ودعمه، فضلا عن جهود الدولة في استكمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».