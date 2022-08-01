عاجل .. مدبولي: تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بنهاية أغسطس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ برامج التنمية الحضارية والحماية الاجتماعية، أهم أولويات الدولة المصرية في تلك الفترة، مؤكدا أنّ المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة، إضافة لبرامج الحماية الاجتماعية، هي قمة وعظمة مستهدفات «الحماية الاجتماعية».

تنفيذ خطة الحزمة الاجتماعية بنهاية أغسطس

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة منذ قليل، أنّ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجابهة الآثار السلبية للأزمة العالمية سيبدأ تنفيذها بنهاية شهر أغسطس الجاري.

60% من المصريين يستفيدون بمشروعات «حياة كريمة»

وشدد «مدبولي»، على أنّ أكثر من 60% من الشعب المصري يستفيدون بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، ومما يتضمنه من مشروعات في مجالات مختلفة مثل الصرف والمياه والكهرباء والتعليم ومراكز الشباب والتضامن الاجتماعي وغيرها.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الدولة كانت في أمس الحاجة، للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة، لعقود طويلة مضت، وتنفذ حاليا على أعلى مستوى.