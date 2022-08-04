الإعدام والمؤبد والمشدد لـ6 من عائلة واحدة قتلوا آخر بسبب «التار» بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بإعدام المتهم «م.ح» غيابيا، وبالسجن المؤبد على شقيقه وعمه المتهمين «م.ح» و«م.ع»، والمشدد 10 سنوات على نجلي عمه المتهم «أ.ع» و«م.ع»، وكذلك السجن المشدد 5 سنوات على نجل عمه المتهم «و.ع»؛ لاتهامهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهاني صبحي وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايوالعام الماضى 2021، في مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، عندما أقدم ستة أفراد من عائلة واحدة وهم «م.ح» و «م.ح» و«م.ع» و«ع.أ» و«م.ع» «و.ع» بقتل «أ،م» مع سبق الإصرار والترصد، إذ انهالوا عليه رميا بالرصاص أثناء عودته من عمله داخل سيارته الخاصة ليقطعوا عليه الطريق وينهالوا عليه بالرصاص لخصومة ثارية بينهم، ثم فروا هاربين وقت الجريمة، وما زال أحدهم هاربا حتى الآن.

الإحالة للمحكمة

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه «أ . م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه ليحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما أحدثوا تلفيات بسيارته، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.