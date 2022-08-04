نصيحة «الزعيم» لـ محمد عادل إمام في الثانوية العامة: «الدراسة أولا»

مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتمني الجميع الحصول على الدرجات التي تؤهله لكلية الأحلام بنسبة لكل طالب، يتذكر الآخرون تلك المرحلة من حياتهم، باعتبارها مليئة بالذكريات سواء المفرحة أو المحزنة أو حتى المضحكة، ومن بينهم الفنانين الذين لديهم مواقف طريفة مع الثانوية العامة.

رفض «الزعيم» حلم محمد إمام للمسرح

الفنان محمد عادل إمام، كان أول ظهور له أمام الجمهور في مرحلة الثانوية العامة، في أحد اللقاءات التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري في برنامج «ليلتي» على القناة الأولى، إذ كان طالبًا في شعبة الأدبي، متمنيًا وقتها الالتحاق بالجامعة الأمريكية للتمثيل في مسرح الجامعة، وهو ما رفضه «الزعيم» حينها، وقال له: «ادرس حاجة ولو عايز تمثل خدها هواية».

محمد إمام: «قالي ادخل كلية عادية ومثل بعدين»

وجهة نظر النجم عادل إمام، وقتها لم تكن بغرض الاعتراض على دخول محمد إمام، مجال التمثيل، ولكنه رغب في أن يلتحق بكلية عادية ويدخل التمثيل بعد إنهاء دراسته، موضحًا: «كان عايزني أدخل بيزنس مثلًا وأمثل بعد كده عادي لو عايز، عشان أخويا رامي كان دارس مسرح فقال ننوع».

عقاب الأب لـ محمد عادل إمام

عقاب «الزعيم» لمحمد عادل إمام، لم يكن بالضرب أو التذنيب، حسبما ذكر، ولكن كان بالمقاطعة لمدة طويلة، موضحًا: «عليه بصة بمليون ضرب.. جامدة أوي، وممكن يقعد شهر ميكلمنيش وده عقاب كبير»، مضيفًا أنه فخور دائمًا بكونه نجل عادل إمام، ولكن يفضل أن يتعامل معه الآخرين بشخصه.

وتحدث عادل إمام، في حوار نادر على شاشة التليفزيون المصري، عن علاقته بابنه محمد، واصفًا إياه بـ«آخر العنقود، ومشكلة من المشاكل»، مستعيدًا موقف مع أحد معلميه، قائلًا: «مدرس اشتكالي منه، قالي يا أستاذ عادل هو بيعمل في الفصل كذا، بس بصراحة بديله ضهري وأعمل إني بكتب على السابورة وبقع من الضحك، فكرني بعادل إمام زمان» وهو ما كان دلالة على امتلاك محمد إمام خفة الدم.

عادل إمام: «مبحبش السقوط ولا الدرجات الضعيفة»

وعن الدراسة، تحدث «الزعيم»، قائلا إنه مثله مثل والده لا يحب السقوط أو الرسوب أو الحصول على درجات ضعيفة، وهو ما ينفذه مع أبنائه في مراحلهم الدراسية.