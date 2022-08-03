هاني رمزي: عادل إمام أصر على وجود أحد المشاهد في فيلم «غبي منه فيه»

كشف الفنان هاني رمزي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيره «تويتر» عن كواليس تصوير فيلمة الشهير «غبي منه فيه»، والذي حرص على حضور تصويره بالكامل الزعيم عادل إمام.

وكتب هاني رمزي قائلًا: «عايز أقولكم على سر محدش يعرفه، فيلم غبي منه فيه من الأفلام الأقرب لقلبي، لأن الزعيم عادل إمام كان حاضر تصوير الفيلم كله، وده لأن الفيلم كان من إخراج ابنه، المخرج الموهوب رامي إمام».

عايز اقولكم على سر محدش يعرفه.. فيلم غبي منه فيه من الافلام الاقرب لقلبي لان الزعيم عادل امام كان حاضر تصوير الفيلم كله و ده لأن الفيلم كان من اخراج ابنه المخرج الموهوب رامي امام.. يتبع pic.twitter.com/GX3vdScXvt — Hany Ramzy (@HanyRamzy) August 3, 2022

وأضاف رمزي: «حاجة كمان، المشهد الشهير ليا مع المرحوم طلعت زكريا بتاع التخطيط للمهمة، إحنا كنا اتفقنا إننا هنلغي المشهد ده بالكامل من الفيلم، والزعيم عادل إمام هو اللي أصر إن المشهد يفضل موجود، لأنه على حسب كلامه مشهد حلو وهيجيب ضحك كتير، وقد كان بالفعل»، متابعًا: «ربنا يخليلنا الزعيم ويطولنا في عمره يارب».

هاني رمزي ومسلسل العائدون

وشارك الفنان هاني رمزي في مسلسل العائدون في رمضان 2022 وجسد دور «خالد دورغام»، وهو ضابط في المخابرات المصرية.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، وبمشاركة مجموعة من نجوم الشرف أبرزهم: محمد فراج، هاني رمزي، محمد ممدوح من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.