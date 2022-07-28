وزير التعليم العالي: تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في مجال الاقتصاد الأزرق

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح فعاليات المنتدى الرابع «الصين- إفريقيا» عن العلوم البحرية والتكنولوجيا، المُنعقد على مدار يومي 27 -28 يوليو الجاري، بحضور وزير الموارد الطبيعية في الصين، وعدد من وزراء الدول المشاركة، و الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمته التي ألقاها في الافتتاح، أشار الوزير، إلى أن المُنتدى يهدف لتنفيذ آليات إطار «عقد الأمم الإفريقية»، وتحقيق خطة عمل المؤتمر الوزاري الثامن للمنتدى بشأن التعاون الصيني الإفريقي، ومواصلة تنفيذ المُقترحات التعاونية، وكذلك تعزيز التعاون المُثمر بين الجانبين في العلوم والتكنولوجيا البحرية، مشيرًا إلى دعم مصر لمبادرات الأمم المُتحدة في مجال علوم المحيطات، وخارطة الطريق الإفريقية الخاصة بعقد المحيطات، التي تم إطلاقها خلال «المؤتمر الإفريقي لوضع الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة»، الذي عقد بالقاهرة خلال شهر مايو الماضي.

علوم وتكنولوجيا المحيطات في إفريقيا

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن عقد البحار والمحيطات الإفريقية، يعطي دفعة لتحفيز نمو علوم وتكنولوجيا المحيطات في إفريقيا، التي تعد ضرورية لخدمة الاقتصاد الأزرق المستدام الإفريقي، وتحقيق الاستراتيجية البحرية الإفريقية المُتكاملة 2050.

وأشاد عبدالغفار، بأجندة المُنتدى الذي يناقش على مدار جلساته، عددًا من الموضوعات والمناقشات الهامة، التي تتعلق بالتخطيط المكاني للإدارة البحرية، والاقتصاد الأزرق والمصادر البحرية، والمراقبة البحرية و التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

مصر تمتلك العديد من القدرات والإمكانات في مجال العلوم البحرية

وأكد الوزير، أن مصر تمتلك العديد من القدرات والإمكانات في مجال العلوم البحرية، كما أصبحت الشريك المُنفذ لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في إفريقيا، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة في مجال الاقتصاد الأزرق، منوهًا بدور مصر الفعّال في نقل خبراتها إلى الدول الإفريقية الشقيقة، وتدريب الكوادر الإفريقية في مجال العلوم البحرية.

وأكد ترحيب مصر باستضافة المركز المقترح للتعاون الصيني الإفريقي للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق.

وفى نهاية كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، وأن تُثمر فعاليات المنتدى، عن طرح أفكار جديدة ومدخلات ذات قيمة، وتوفير فرص لمواجهة التحديات والأولويات الخاصة بالمحيطات في إفريقيا، داعيًا إلى تقديم مبادرات ملهمة لعرضها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم.

ووجه عبدالغفار، الشكر للقائمين على تنظيم المنتدى، وخاصة وزارة الموارد الطبيعية في الصين واللجنة الإفريقية لعلوم المحيطات باليونسكو «IOC AFRICA- اليونسكو»، والمعهد الثانى لعلوم المحيطات فى الصين SIO، وقدم الدعوة للمشاركين لحضور مؤتمر COP27.

وقدم عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عرضًا لرؤية المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، كمركز علمي ودولي للتدريب في الدول الإفريقية والتعاون العلمي المشترك بين الباحثين من الجانبين الصيني والإفريقى.

وأشار عمرو، إلى أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، الشريك التنفيذى لعقد المحيطات لإفريقيا، وذلك بعد التوقيع مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو خلال «المؤتمر الإفريقى حول تحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة».