نائب وزير التعليم العالي يناقش «التحول الرقمي» في جامعة أسيوط غدا

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال الجامعة، غدا الأحد 31 يوليو، الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك في زيارة لمتابعة جهود الجامعة في مجال التحول الرقمي وما حققته من إنجازات في هذا المجال.

افتتاح معمل في قسم الكهرباء بكلية الهندسة

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسق الزيارة، أن برنامج الزيارة من المقرر أن يبدأ بلقاء رئيس الجامعة بالضيوف، ثم جولة في الحرم الجامعي، يعقبه افتتاح معمل IOT بقسم الكهرباء بكلية الهندسة، ثم زيارة لمقر شركة جامعة أسيوط للبرمجيات الذكية المتكاملة بكلية الحاسبات.

كما كشف الدكتور أحمد المنشاوي أن برنامج الزيارة تتضمن انعقاد ندوة موسعة تحت عنوان «نحو حرم جامعي رقمي»، وذلك برئاسة الدكتور مؤمن طه المليجي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور ممدوح فاروق، مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ومقرر الندوة، والتي ستشهد إطلاق عددا من الخدمات الرقمية غير المسبوقة والتي تتضمن منظومة حرم لا نقدي لكافة الخدمات المالية المميكنة، وبوابة الخدمات الإلكترونية للطلاب، والمرحلة الأولى من تطبيق إلكتروني على التليفون المحمول، وكذلك لوحة متابعة مقدمة للباحثين في مرحلة الدراسات العليا «Graduate Studies Dashboard».

التحول الرقمي في جامعة أسيوط

كما يشمل برنامج الزيارة، عرض عام عن التحول الرقمي بالجامعة، بالإضافة لعدد من العروض التفصيلية لمبادرة طالب رقمي بجامعة أسيوط، والبنية التحتية ومركز شبكة المعلومات وبوابة الجامعة وموقعها الإلكتروني، وكذلك المكتبات الرقمية والتعليم الإلكتروني ومركز الاختبارات الإلكترونية.