بنك الطعام المصري: نعمل على تمكين صغار المزارعين وزيادة إنتاجيتهم

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة حياة كريمة قدمت مشروعتها ودعت مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمشاركة في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن فكرة تحالف قوى للمجتمع المدني على قضية أو مشروع لم تحدث في العالم إلا في حالات قليلة جدًا، ودائمًا تكون مرتبطة بأوقات معينة أو قضية بعينها، لكن التحالف المصري مستمر للعمل بشكل مستمر».

وأوضح «سرحان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قرار الرئيس بزيادة الدعم الحكومي لمشروعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ10 مليار جنيه، سينعكس على مشروعات التحالف على المستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن دعم الرئيس مستمر منذ بدء عمل التحالف ويتابع تقدم المشروعات بشكل يومي.

مظلة التحالف تجمع الجهود وتوجها بشكل مباشر للمواطن المستحق

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إلى أن المؤسسات المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتخصص في قضايا بعينها ومن خلال العمل تحت مظلة التحالف تجمع الجهود وتوجهها بشكل مباشر للمواطن المستحق في ظل حالة من الشفافية والدقة لخدمة المواطنين، موضحًا أن الرئيس السيسي يدعم بشكل كبير مؤسسات التحالف في مشروعاتها الخدمية.

صرف كميات من الطعام بشكل شهري لكبار السن غير القادرين

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن البنك متخصص في تقديم خدمات الأمن الغذائي للمواطنين المستحقين، بالإضافة لصرف كميات من الطعام بشكل شهري لكبار السن غير القادرين على العمل والمرأة المعيلة والمصابين بإعاقات حركية، مضيفًا أن البنك يعمل على تمكين صغار المزارعين وزيادة إنتاجيتهم من خلال شراء إنتاجهم الزراعي.