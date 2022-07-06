بنك الطعام: أضاحي الصكوك تعامل وفقا للشريعة الإسلامية

قال أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام، إن مبادرة البنك لإطلاق «صك الأضحية» هدفه مساعدة من لم يتمكنوا من شراء الأضاحي ولا يعرفون كيفية توزيعها، والجهات المستحقة لذلك.

إمكانية للتقسيط عبر الموقع الإلكتروني

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأضاحي الخاصة بالبنك يتم معاملتها طبقا للشروط الإسلامية، ويتم ذبحها خلال أيام التشريق للتأكد من استمرار عملية الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية.

لبيب: توصيل اللحوم إلى المحتاجين بطريقة كريمة

واستطرد: «يتم توصيل اللحوم على المحتاجين حول الجمهورية بطريقة كريمة تليق بالمواطن، ويستطيع أي شخص التواصل مع البنك والإبلاغ عن عنوانه، حتى يصله المندوب ويقوم بشراء الصك ويحصل على الأموال منه، كما يوجد إمكانية للتقسيط عبر الموقع الإلكتروني، واتباع مراحل معينه».

وأوضح أن حملة الأضاحي قد بدأت منذ بداية شهر ذو القعدة، وهناك إقبالًا على الشراء والاشتراك في صك الأضاحي، معقبًا: «ده بيوفر كتير على الأشخاص، وفيه من الناس ظروفه مبتسملحش وعايز اللي يسهله عملية الحصول على صك الأضحية».

وتابع: «عندنا قاعدة بيانات في كل حته في مصر لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في كل محافظات الجمهورية، وكله مدروس والمستحق متأكدين منه، والبنك موجود في 27 محافظة حتى حلايب وشلاتين وأبعد حته في مصر، وآخر موعد لشراء صك الأضحية ثالث أيام العيد، وعاملين حسابنا، والإقبال بيزيد جدا في آخر فترة قبل بدء عيد الأضحى».