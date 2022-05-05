اتحاد المصريين في بريطانيا: التضخم يرتفع الأسعار.. وطوابير أمام بنك الطعام

قالت ميرفت خليل رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، إنّ التضخم يعبر عن ارتفاعٍ الأسعار في السوق، موضحًا أن مسبباته في بريطانيا عدة، مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث سبب هذا الأمر عدم وجود سائقي نقل، لأن معظمهم كانوا من دول أوروبا، وعادوا إلى بلادهم مرة أخرى.

وأضافت خليل، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الجمارك تسببت في تأخر وصول المواد الغذائية في السوق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسبب الثاني للتضخم هو الاحتباس الحراري الذي أثّر على الزراعات في كل الدول».

المواطنين بيعترضوا والظروف مش عاجباهم

وتابعت رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، بأنّ السبب الثالث للتضخم هو جائحة كورونا، والسبب الرابع هو الحرب الروسية الأوكرانية التي سببت في رفع أسعار الوقود بشكلٍ كبير جدًا، وخصوصًا في القمح والذرة، فارتفعت الأسعار بشكل كبير أثّر على الأسر: «المواطنين بيعترضوا والظروف مش عاجباهم ويضطرون إلى تقليل الصرف ومعدلات الاستخدام».

وأشارت، إلى أنّ المواطنين يعانون من مشكلة كبيرة، لأنّ المرتبات لا ترتفع بنفس نسب ارتفاع الأسعار، موضحة: «هناك إشكالية سياسية متعلقة بالانتخابات، ويتحير المواطنون بشأن إعادة انتخاب الحكومة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار».

طوابير طويلة أمام بنك الطعام بسبب الأسعار

وتابعت: «بنك الطعام في بريطانيا أصبح الناس يقفون أمامه في الطوابير بسبب ارتفاع الأسعار، والكنائس تخدم ما لا يقل عن 5 آلاف أسرة كل شهر، حيث تحصل الأسر الأكثر احتياجا على أنواع من الأغذية دون مقابل».

وأكدت رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، أنّ التضخم في بريطانيا لم يحدث منذ 15 سنة، وخصوصًا فيما يتعلق بالسلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بجنون، وهو ما شكّل ضغطًا غير مسبوق على الأسر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كما أنّ هناك نقص في الزيوت لأنّ معظمها مستورد من روسيا وأوكرانيا.