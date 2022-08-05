مصاريف الجامعات الأوروبية 2022.. تصل لـ5 آلاف جنيه إسترليني

أعلنت الجامعات الأوروبية في مصر EUE، مصاريف العام الدراسي الجديد وأسعارها، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الجامعات الأوروبية المعتمدة في مصر وأسعارها.

مصاريف الجامعات الأوروبية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف الجامعات الأوروبية في مصر 2022، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- الجامعات الأوروبية في مصر EUE بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم فرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير.

** جامعة لندن UoL تشمل الكليات التالية:

أولًا: مصروفات كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) 5000 جنيه إسترلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد، وهي تضم التخصصات التالية:

- بكالوريوس الاقتصاد والتمويل

- بكالوريوس المحاسبة والتمويل

- بكالوريوس الاقتصاد والإدارة

- بكالوريوس الأعمال والإدارة

- بكالوريوس البنوك والتمويل

- بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال

- بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية

- بكالوريوس الاقتصاد والسياسة

- بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد

- بكالوريوس التنمية الدولية

ثانيا: مصروفات كلية جولد سميث «Goldsmiths» في جامعة لندن 5000 جنيه إسترلينى أو ما يعادله بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد، وتضم التخصصات التالية:

- تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي

- تطوير الويب والهاتف المحمول

- الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء

- تطوير الألعاب

- الواقع الإفتراضى

- تجربة المستخدم

ثالثا: الكلية الملكية فى لندن UCL تقدم:

- بكالوريوس علم النفس، والمصروفات الدراسية فيها 5000 جنيه إسترلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد.

- فرع جامعة وسط لانكشير UCLan يقدم بكالوريوس الهندسة، بمصروفات دراسية 5 آلاف جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالجنيه المصري في الفصل الدراسي الواحد، في التخصصات التالية:

- بكالوريوس الهندسة الميكانيكية

- بكالوريوس هندسة السيارات الرياضية

- بكالوريوس الميكاترونكس والأجهزة الذكية

- بكالوريوس الهندسة باستخدام الحاسوب

- بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية

- بكالوريوس هندسة الطاقة

- بكالوريوس هندسة الفضاء وإعداد الطيارين

- بكالوريوس هندسة الإلكترونيات

- بكالوريوس هندسة التصنيع

- هندسة الطيران

كما تقدم الجامعات الأوروبية منح كاملة لأوائل الجمهورية في الثانوية العامة والشهادات المعادلة طوال مدة الدراسة ومنحًا جزئية للمتفوقين علميا ورياضيا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية.