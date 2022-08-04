أسعار مصاريف الجامعات الخاصة 2022 المعتمدة في مصر.. حقق حلمك

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لتنسيق القبول 2022-2023، وتطبيق كافة الضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال مراحل التنسيق والتي من المقرر أن تبدأ أولى مراحله بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022 المعتمدة في مصر

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف الجامعات الخاصة 2022 المعتمدة في مصر، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين

مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2022-2023

مصاريف كلية التمريض: 48 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: 125 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة «كلينك»: 135 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحقوق: 105 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطاقة: 130 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون: 160 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة و العلوم السياسية: 145 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022

- كلية الطب البشري: 124 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

- الهندسة: 35 ألف جنيه.

- الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية» و73 ألف جنيه «فارما».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية الآداب: 21 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2022-2023

- التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

- الهندسة: 58 ألف جنيه.

- الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

- الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

- الحاسبات: 51 ألف جنيه.

- الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

- الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

- الإعلام: 42 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «ميريت» 2022-2023

- الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «حورس» 2022-2023

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

- الطب البشري: 125 ألف جنيه.

- الهندسة: 39 ألف جنيه. .

- الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما.

- إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد 2022-2023

- العلوم في المحاسبة: 21000 جنيه.

- العلوم في العلوم السياسية: 21 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة:41 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه.

- علوم البيانات: 24 ألف جنيه

- الفم والأسنان: 57 ألف جنيه.

- العلوم في الاقتصاد:21 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

- تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022:

- صيدلة: 98 ألف جنيه.

- الهندسة: 56 ألف جنيه.

- العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

- الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

- الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

- الهندسة: 80 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة 2022-2023

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- الحقوق: 65 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه.

- الطب البشرى: 199 ألف جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه.

- الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه.

- الطب البيطري: 90 ألف جنيه.

- العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 65 ألف جنيه.

- الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة: 70 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

- العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- التمريض: 43 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 89 ألف جنيه.

- الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 60 ألف جنيه.

- الإعلام: 70 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023 للفصل الدراسي الأول

- إدارة الأعمال «عربي»: 13.5 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 24 ألف جنيه.

- الطب: 87.5 ألف جنيه.

- الهندسة: 34.1 ألف جنيه.

- الإعلام: 22.5 ألف جنيه.

- الصيدلة: 49.5 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان: 64.5 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 44.5 ألف جنيه.

- وإدارة الأعمال «إنجليزي»: 22.5 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و 95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

- اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- الهندسة: 60 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة فاروس 2022-2023

- كلية الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارمادي» و94 ألف جنيه «إكلينك».

- الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 72 ألف جنيه.

- الإعلام: 66 ألف جنيه.

- الهندسة: 75 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه.

- العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع العريش:

- مصاريف كلية الهندسة: 62,206 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 108,045 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 41,490 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 155,710 ألف جنيه.

مصاريف جامعة سيناء 2022-2023 فرع القنطرة

- مصاريف كلية الهندسة: 69,030 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 50,441 ألف جنيه للشعبة الإنجليزي.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 162,595 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي: 53,730 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 117,195 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 120,499 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 45,162 ألف جنيه للشعبة العربي.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 51,652 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتيه 2022

- مصاريف كلية الهندسة 180 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب والمعلومات للطلاب المصريين بـ172 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا الأعمال تبلغ 164 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون الرقمية والتصميم فإنها تقدر بـ189 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2022

- مصاريف كلية الألسن: 79 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- مصاريف كلية البيزنس: 109 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 97 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 192 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- كلية العلوم الهندسية والآداب: 98 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- كلية الإعلام: 109 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.

- كلية الصيدلة Pharm D : تبلغ 116ألف جنيه شاملة المصاريف الإدارية.

- كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy: تبلغ 116 ألف جنيه شاملة المصاريف الإدراية.