أنباء عن قتلى في لوريل بولاية نبراسكا الأمريكية بعد سماع دوي انفجار

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن هناك أنباء عن قتلى في لوريل بولاية نبراسكا الأمريكية بعد سماع شهود دوي لانفجار، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

حوادث متكررة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، عدة حوادث قتل وعنف في عدد من الولايات، وتنوعت بين حوادث طعن وأخرى إطلاق نار داخل مجموعة من الأماكن العامة، بين مستشفيات ومدارس.

وأدى انتشار حوادث إطلاق النيران، إلى مطالبة عدد كبير من المواطنين، ضرورة وجود قوانين صارمة من أجل تقنين الحصول على رخص حمل السلاح، وخاصة بين الشباب والمراهقين.

غرف ضد الرصاص

ونتيجة لانتشار حوادث إطلاق النيران في المدارس، ابتكرت شركة أمريكية غرف مصنوعة من الفولاذ المضاد للرصاص، التي يمكن الاستعانة بها داخل المدارس، في حال تعرضها لحادث إطلاق نيران، بحسب وسائل إعلام محلية أمريكية.