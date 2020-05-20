مصير "الروبوت زين" بعد إطلاق "الريس عزيز" النيران عليه في "النهاية"

كشفت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "النهاية" عن مصير "الروبوت زين"، الذى أطلق عليه "الريس عزيز" النيران، حيث نقلت "صباح" سهر الصايغ جثمانه ودفنته بالصحراء، ولكنها احتفظت بـ"العقول" الصغيرة التى كان من المقرر أن يصنعها الثنائي، من أجل صناعة "روبوت" آخرين.

وتدور أحداث فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبدالوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.