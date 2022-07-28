السرطان وشلل الأطفال.. أشهر أمراض رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية

يتولى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أهم منصب في العالم نظرًا لإدارته أقوى دولة اقتصاديا وجيشا هو الأكثر تطورا لذا عندما يصاب رئيسها بالمرض تخشى الدول من تأثر اقتصاداتها بصحة الرئيس الأمريكي.

«الوطن»، ترصد في هذا التقرير تاريخ أشهر 5 رؤساء للولايات المتحدة مع المرض أثناء توليهم مقاليد الحكم.

مرض جورج واشنطن

بدأت قصة الأمراض مع أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن الذي تم تسمية العاصمة الأمريكية باسمه، وأصيب بورم خبيث بعد شهرين فقط من تقلده المنصب مما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا جعل الرئيس ينام 6 أسابيع على جانبه الأيمن، أما الوعكة الصحية الثانية له فكانت إصابته بإنفلوانزا حادة أثرت على بصره وسمعه.

ورم سرطاني للرئيس كليفلاند

كان المرض أيضا من نصيب الرئيس جروفر كليفلاند أثناء الفترة الرئاسية الثانية عندما أصيب بورم سرطاني وتم استئصال ربع الفك العلوي والذي عاد لاحقا وأصبح بشكل أفضل.

شلل الأطفال يصيب روزفلت

كان الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلن روزفلت محظوظا لعدم إصابته بالإنفلوانزا الإسبانية في عام 1919 وتولي الحكم 4 دورات متتالية وكل دورة استمرت 4 سنوات في سابقة لم تتكرر في تاريخ الولايات المتحدة بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، إلا أن الشلل كان من نصيب روزفلت واستخدم الكرسي التحرك عدة مرات ولكن اتجهت الرئاسة لظهوره في المؤتمرات الجماهيرية معتمدا على عصا خوفا من أن يظهر بصورة الرجل المريض أمام الجمهور.

رونالد ريجان

كان رونالد ريجان أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يستخدم التعديل الدستوري الخامس والعشرين في يوليو 1985 حيث فوض جورج الأب بمهام الرئيس بشكل مؤقت بعد خضوعه لجراحة دقيقة نتيجة إصابته بسرطان القولون.

دونالد ترامب

أصيب دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عام 2020 بعد أشهر من رفض استخدام الإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس ولكن تم علاجه دون وجود أي تقارير تفيد بإصابته بمرض مزمن.

بايدن

أصيب الرئيس 46، جو بايدن بسرطان الجلد قبل توليه منصب الرئاسة مباشر وعولج منه ولكنه أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعولج منه وسط مخاوف من إصابته بأمراض الشيخوخة بسبب استعداده للاحتفال بعيد ميلاده الـ 80 العام المقبل.