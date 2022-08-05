الأمانة العامة للحوار الوطني: نسمع كل الآراء ولا نتأثر بأي محاولات تشويش

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن كل الآراء لها وجود حقيقي في الحوار الوطني، والرأي النهائي بالتوافق.

وأكد «فوزي» خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على صدى البلد، عدم طرح أي تعديلات دستورية في الحوار الوطني.

مسارات الحوار الوطني تتكامل مع كل مؤسسات الدولة

وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن مسارات الحوار الوطني تتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل الخروج بأفضل شيء، لافتًا إلى أن الحوار الوطني لا يتأثر بأي محاولات تشويش.

وبيّن أنه يجري رصد كل ما يثار حول الحوار الوطني في الداخل أو الخارج وتحليل المحتوى كافة، مؤكدًا أن احترام الدستور هو الخط الأحمر الوحيد في الحوار الوطني.

وأردف رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أنه ينتظر وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الجلسات النهائية للحوار الوطني، ويجري الإعداد لذلك، مشيرًا إلى أن استخدام الرئيس لسلطة العفو الرئاسي رسالة تعكس نجاح الحوار.

الحوار الوطني ليس بديلًا عن أي مؤسسة

وأوضح أن الحوار الوطني ليس بديلا عن أي مؤسسة، ودوره هو رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها، مشيرًا إلى أن الشباب موجودين في الحوار: «لم يحظ الشباب على مر العصور بفرص هذه الأيام».

واختتم رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، بالإشارة إلى أنه لم نعد نسمع الآن عن البطالة، والحوار عبارة عن مبادرة تتطلع للمستقبل وليس لحل مشكلات الماضي، مشيرا إلى أن ضياء رشوان «صحته تساعده» ويدير الحوار بصبر شديد وسعة أفق حتى يستطيع الجميع التعبير عن وجهات نظرهم.