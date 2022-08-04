محمود فوزي: الحوار الوطني يناقش التضخم والدين العام وعجز الموازنة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لن يكون مؤتمرا شعبيا، إنما رؤية تطرح يناقش خلالها الرأي العلمي والخبرة والمعوقات، لافتا إلى أن المحور الاجتماعي، ضمن المحاور الثلاثة للحوار الوطني ويتضمن التعليم والصحة والقضايا السكنية والأسرة والثقافة والهوية الوطنية.

أضاف محمود فوزي خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على «صدى البلد»، أن المحور الاقتصادي يناقش التضخم وغلاء الأسعار والدين العام، وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن المحور السياسي تضمن حقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، كما تضمن المحور المجتمعي التعليم والصحة والقضايا السكانية وقضايا الأسرة والثقافة والهوية الوطنية.

الحكومة معنية بمصالح المواطنين

أوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحكومة معنية بمصالح المواطنين وحريصة على تحقيق الصالح العام، مردفا: لدينا موقع إلكتروني وصفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي وخصصنا أرقام واتس آب لتلقي كل مقترحات المواطنين وأي شخص يرسل لنا مقترحا يتلقى منا رسالة تأكد استلامنا رسالته.

تشكيل مجلس الأمناء يعكس التنوع والتكامل

وبيّن محمود فوزي أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة للأحزاب لإعادة تقديم نفسها بشكل جديد للمواطن.