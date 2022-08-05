ختام أول برنامج تعليمي للغناء والاستعراض بمشاركة خبراء أمريكيين

بمشاركة 5 خبراء وموسيقيين من الولايات المتحدة، اختتمت ورشة Yes Academy التدريبية لتعليم فنون الموسيقى والرقص المعاصر والغناء، وهو البرنامج الذي يقدم للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع السفارة الأمريكية، ويمزج بين عدد من فنون الرقص والغناء المختلفة وتقدم مجانا لـ25 مشتركًا تم اختيارهم من بين 60 متقدمًا.

مؤسسة أصوات أمريكية

وقال عمرو سليم، عضو مؤسسة أصوات أمريكية ومؤسس البرنامج بمصر: «يعتبر البرنامج التدريبي المقدم لـ 25 فنانًا بشكل مجاني، أول برنامج تعليمي صيفي يقدم في مصر وهو برنامج تم تقديمه في أكثر من دولة ويختلف من بلد لآخر، وعادة نفضل وجود أحد خبراء الموسيقى من البلد نفسه لأنه أدرى باحتياجات مجتمعه».

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «لدينا عدد كبير من الموهوبين وأصحاب الخبرات العظيمة في الموسيقى، لكن في كثير من الأحيان نفتقر إلى الإمكانيات أو الاهتمام، وهناك أنواع من الموسيقى تحظى بمتابعة واسعة للغاية رغم عدم تسليط الضوء عليها إعلاميًا، مثل موسيقى الهيب هوب وحظي البرنامج في مصر باهتمام كبير من المتدربين وتلقى عددا هائلا من المشاركات على مدار 24 ساعة طيلة أيام التقديم وحتى الآن».

فرز المشاركين واختيار المدربين

يشار إلى أن البرنامج يستمر لعشرة أيام وتتضمن الفعاليات فرز المشاركين واختيار عدد من المدربين الذين يتمتعون بالمهارات الكافية، والأهم أن يكونوا على استعداد للتعامل مع آخرين من ثقافات مختلفة ولديهم القدرة على دفعهم للعمل بشكل أكبر وبذل مجهود للوصول إلى ما يريدون».

وأضاف أن Yes Academy تهتم بالعروض الأدائية، الموسيقى والرقص، لكنها لا تضم التصوير أو الرسم أو الفيديو: «أقوم بتدريس موسيقى الحجرة، بالتعاون مع أندريس فيرا، وهو عازف تشيللو من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، والتأليف مع داستن كارلسون، وهو عازف جاز وجيتار كبير، وبرودواي مع كيت هاس وهي مغنية في برودواي، وهانس بيير وهو مدرب رقص».

وتابع: «في البرامج التدريبية والتعليمية العادية، نهتم بالنتيجة والطالب يذاكر من أجل الامتحان، لكن في الأكاديمية الطالب يذاكر لأنه يريد أن يقوم بتطوير قدراته والاستفادة بأقصى قدر من المدربين الموجودين معه حاليا فنجعل الطالب يهتم بنفسه وليس بدرجاته، لذلك نجد في النهاية منتج أكثر روعة بكثير من المطلوب».

حوار بين الفنون المختلفة

وأوضح أن هناك مشكلة لدى المجتمعات الموسيقية المتعددة، وهي عدم وجود حوار بين الفنون المختلفة لأن عازف الموسيقى الكلاسيكية لا يتحدث مع الموسيقي المختص في الهيب هوب أو الجاز رغم ان من بينهم من يعزف على البيانو أو يؤلف الأغاني والموسيقى.