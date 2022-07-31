كلية فنون تطبيقية.. اعرف موعد اختيار التخصص وطبيعة الدراسة  

كلية فنون تطبيقية من أبرز الكليات التي تشترط اختبارات قدرات للالتحاق بها، وتقبل فقط طلاب شعبة علمي رياضة وعلمي علوم، فما هي أقسام الكلية، وطبيعة الدراسة وعدد سنواتها، فضلاً عن آلية تأهيل الطلاب لسوق العمل وفرص العمل المتاحة بعد التخرج، كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية.

أقسام كلية فنون تطبيقية

قال الدكتور محمد رياض، أستاذ التصميم الصناعي بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان، إن الكلية بها 14 قسما هي قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون والطباعة والنشر والتغليق وقسم الإعلان وقسم التصميم الداخلي والأثاث وقسم التصميم الصناعي وقسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية.

كما تشمل كلية فنون تطبيقية، أقسام طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز وقسم الملابس الجاهزة وقسم المنتجات المعدنية والحلية وقسم الخزف وقسم الزجاج والزخرفة وقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم وقسم الغزل والنسيج والتريكو.

طبية الدراسة بكلية فنون تطبيقية

وأضاف «رياض» لـ«الوطن»، أن الدراسة بالكلية 5 سنوات، السنة الأولى يطلق عليها اسم «الإعدادية» ويدرس فيها الطالب مواد عامة على مختلف التخصصات لتؤهله للالتحاق بتخصص معين في السنوات التالية، موضحاً أن التحاق الطالب بأي قسم من الـ«14 قسم» يتوقف على تقديره في السنة الأولى فيتم عمل تنسيق داخلي في الكلية لتوزيع الطلاب على الأقسام المختلفة حسب رغبتهم وتقديرهم.

وأوضح الدكتور محمد رياض، أن الدراسة في كلية فنون تطبيقية في الغالب باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن الاتجاه الجديد في الكلية هو افتتاح برامج مميزة تواكب احتياجات سوق العمل مثل برنامج علوم الأثاث وبرنامج التغلف.

فرص العمل بعد التخرج

وأكد أستاذ التصميم الصناعي، أن فرص العمل بعد التخرج من الكلية ستكون متاحة خاصة لقلة عدد الخريجين، موضحاً أنه يمكن للخريجين العمل في شركات الأثاث ومكاتب الديكور وشركات تصميم الأجهزة.