فنون جميلة بالإسكندرية تتيح 4 منافذ لتحصيل رسوم امتحانات القدرات

أعلنت كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، إتاحة 4 منافذ لتحصيل رسوم امتحان القدرات «فنون، عمارة» إلكترونيا دون أي مصروفات إضافية، وذلك عقب عملها على إتاحة إستخدام نظام الدفع الإلكتروني داخل الكلية، فيما أكدت الكلية استمرار العمل في امتحانات القدرات غدا الجمعة دون الحصول عن أي إجازة.

مميزات نوافذ رسوم امتحانات القدرات بفنون الإسكندرية

وأكدت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، بالتزامن مع استمرار امتحانات القدرات بها، أن تلك المنافذ لتحصيل الرسوم بها عدد من الامتيازات للطلاب حيث أنها بدون أي مصروفات زائدة، و بمزايا السرعة والأمان والسهولة، و التأكيد على أهمية الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منعا للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوراق مطلوبة في امتحانات قدرات فنون جميلة

ويعد الحصول على إيصال سداد الرسوم أحد أبرز الأوراق المطلوبة لكل اختبار من على حدة «عمارة أو فنون»، والتي تأتي كالتالي:

- نسخة مطبوعة من الاستمارة المسجل بها على موقع التنسيق موضح بها بياناته التي قام بتسجيلها.

- إيصال السداد الإلكتروني + صورة منه + صورة حافظة سداد الخدمات.

- عدد 2 صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

- أصل رقم الجلوس للثانوية العامة ( للاطلاع ) + نسختين منه.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب.

- يسمح فقط بدخول الطالب أو ولي الأمر فقط تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

امتحانات القدرات في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

جدير بالذكر أن التقديم لامتحانات القدرات يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت مع الالتزام بكل التعليمات المعلنة على موقع التنسيق.

وتشهد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية في الوقت الحالي، استمرار عمليات امتحانات القدرات وعبر بدأت من 27 يوليو على أن تختتم يوم 8 أغسطس.