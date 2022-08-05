«نيويورك تايمز»: زيادة إصابات جدري القرود دليل على فشل الإدارة الأمريكية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنّ إعلان الولايات المتحدة حالة الطوارئ بسبب مرض جدري القرود، يمثل خامس حالة طوارئ وطنية منذ عام 2001.

وتابعت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد في حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القرود أواخر الشهر الماضي.

زيادة حالات الإصابة دلالة على الفشل

وتابعت الصحيفة أنه تم تقييد إمدادات لقاح جدري القرود، المسمى «جينيو»، بشدة وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات بسبب تحركها ببطء شديد لتوسيع عدد الجرعات، وقبل أقل من 10 سنوات، كان لدى الولايات المتحدة 20 مليون جرعة جينيو، ولكن بحلول مايو الماضي، انتهت صلاحية الغالبية العظمى منها، وخلال إجراءات التعامل مع فيروس كورونا.

وقال الدكتور «كارلوس ديل ريو»، طبيب الأمراض المعدية بجامعة إيموري في أتلانتا: «لدينا في الولايات المتحدة 5 في المائة من سكان العالم، وكذلك 25 في المائة من حالات الإصابة في العالم، وبالنسبة لي يعد ذلك فشلا للإدارة».

وقال الدكتور روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء، الذي انضم إلى العمل بجانب وزير الصحة، إن وكالته كانت تستكشف استراتيجية من شأنها زيادة عدد جرعات جينيو المتاحة من خلال إدارة الحقن بشكل مختلف، في طبقات من الجلد بدلا من الدهون تحتها، وإذا نجح ، يمكن استخدام خمس الجرعة الحالية للحماية من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تستأثر بأكبر عدد من حالات الإصابة بجدري القرود في العالم، حيث ينتشر الفيروس بسرعة، وقبل أقل من شهر، تم تسجيل 700 حالة، والآن هناك ما يقرب من 10 أضعاف هذا العدد، كما أن أكثر من 99 في المائة من المصابين بجدري القرود في الولايات المتحدة من الرجال المثليين.

الطواريء تسهل توجيه الأموال لتطوير اللقاحات والأدوية

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الذي تلاه «خافيير بيسيرا»، وزير الصحة الأمريكي، في إحاطة إخبارية، يمنح الوكالات الفيدرالية سلطة توجيه الأموال بسرعة نحو تطوير وتقييم اللقاحات والأدوية، للوصول إلى تمويل الطوارئ وتوظيف عمال إضافيين للمساعدة في إدارة تفشي المرض الذي بدأ في مايو.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، واجه ضغوطًا شديدة من خبراء ونشطاء الصحة العامة للتحرك بقوة أكبر لمكافحة جدري القرود، الذي أصاب أكثر من ستة آلاف وستمائة شخص في الولايات المتحدة، ونقلت الصحيفة عن لورانس أوجوستين، وهو خبير قانون الصحة في جامعة جورج تاون، إعلان الطوارئ بسبب جدري القرود بأنه نقطة تحول محورية في الاستجابة للمرض، بعد بداية باهتة.