رئيس التحرير

محمود مسلم

تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ«جدري القرود» في السودان

الصحة السودانية: حالات الاشتباه بـ«جدري القرود» تبلغ 38 حالة

كتب:

حسن رمضان
01:46 ص | الإثنين 01 أغسطس 2022
فيروس «جدري القرود»

فيروس «جدري القرود»

أعلنت السلطات الصحية السودانية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ«جدري القرود»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تسجيل حالة الإصابة بولاية غرب دارفور لطالب 

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تسجيل حالة الإصابة بولاية غرب دارفور لطالب، عمره 16عاما، مشيرة إلى عدم وجود لحالات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».

38 حالة اشتباه بـ جدري القرود

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة الدكتور منتصر محمد عثمان، إن حالات الاشتباه بـ«جدري القرود» تبلغ 38 حالة، قاطعا بأن جميعها سلبية.

 

اقرأ المزيد:

طوارئ في نيويورك وسان فرانسيسكو بسبب «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة وفيات فيروس جدري القرود

جرعات لقاح جدري القرود لا تكفي أمريكا.. والسلطات تدعو المثليين لتلقي جرعتين

أستاذ أوبئة: جدري القرود «خفيف» ونسب وفياته قليلة جدا
بقلم حسن رمضان