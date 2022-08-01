تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ«جدري القرود» في السودان

أعلنت السلطات الصحية السودانية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ«جدري القرود»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تسجيل حالة الإصابة بولاية غرب دارفور لطالب

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تسجيل حالة الإصابة بولاية غرب دارفور لطالب، عمره 16عاما، مشيرة إلى عدم وجود لحالات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».

38 حالة اشتباه بـ جدري القرود

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة الدكتور منتصر محمد عثمان، إن حالات الاشتباه بـ«جدري القرود» تبلغ 38 حالة، قاطعا بأن جميعها سلبية.