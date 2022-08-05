حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة بسبب جدري القرود

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عدد من الأحداث الصحية، كان أبرزها، إعلان السلطات، فيروس «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عامة، ولليوم السادس على التوالي، جاء اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن لـ«كورونا»، إيجابيًا.

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، فيروس «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عامة، وقال وزير الصحة، خافيير بيسيرا، في اتصال هاتفي، إن البلاد على استعداد لنقل الاستجابة إلى المستوى التالي في التصدي للفيروس، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاء إعلان الطوارئ، الذي يسري مبدئياً لمدة 3 شهور، قابلة للتجديد، في وقت تجاوزت الإصابات بـالفيروس، على مستوى البلاد 6600 إصابة، نحو ربعها في «ولاية نيويورك»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بيسيرا، أن بلاده رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس، وحث الوزير الأمريكي، كل مواطن على التعاطي مع «جدري القرود» بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدة البلاد في مواجهة المرض.

الإفراج عن أموال جراء إعلان الطوارئ

ومن شأن إعلان السلطات الأمريكية، «جدري القرود» حالة طوارئ صحية عامة، الإفراج عن أموال والمساعدة في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة الفيروس.

وتواجه الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن انتقادات بشأن توافر لقاح «جدري القرود»، فيما قالت العيادات في مدن كبرى مثل: نيويورك وسان فرانسيسكو إنهم لم يتلقوا ما يكفي من اللقاح ذو الجرعتين لتلبية الطلب.

توقف بعض العيادات عن تقديم الجرعة الثانية لضمان توفير الأولى

واضطرت بعض العيادات إلى التوقف عن تقديم الجرعة الثانية لضمان توفير الأولى، فيما عينت إدارة بايدن كبار المسؤولين من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية و«مراكز السيطرة على الأمراض»، المعروفة باسم «سي دي سي»، للعمل كمنسقي «البيت الأبيض» لمكافحة الفيروس.

من جانبه، قال خبير قانون الصحة العامة في جامعة «جورج تاون» الأمريكية، لورانس جوستين، إن إعلان الطوارئ، خطوة مهمة وتأخرت في موعدها، موضحا أن الخطوة تشير إلى جدية الحكومة الأمريكية وهدفها، ويطلق جرس إنذار عالمي.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، اختبار الرئيس جو بايدن، لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت الرئاسة، إن الاختبار جاء إيجابيا لليوم السادس على التوالي.

وفي 21 يوليو الماضي، دخل جو بايدن، الحجر الصحي على إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابة الرئيس الأمريكي، بالفيروس من جديد السبت الماضي.

وقال الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي، إن حالة بايدن جيدة جدا، مضيفا في بيان، إن بايدن لا يزال لديه سعال أحيانا، لكن حالته تتحسن.

أوكونور: النبض والضغط لدى بايدن طبيعيان

وأشار أوكونور، إلى أن مؤشرات النبض والضغط الدموي والتنفس ومستوى الأوكسجين لدى الرئيس الأمريكي، عند المستويات الطبيعية، ورئتيه نظيفتان.