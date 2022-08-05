الأهلي يكثف تحركاته لبيع أليو ديانج في الصيف.. اعرف الأسباب

واصلت شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحلة البحث عن عرض للمالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق، لبيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للاستفادة المالية نظير بيعه، عقب ظهوره بمستوى جيد مع الفريق في آخر موسمين، فضلا عن دعم الفريق بصفقات جديدة في الموسم الجديد.

شركة الكرة تبحث عن عرض أوروبي أو خليجي للاعب

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن شركة الكرة تبحث عن عرض مناسب سواء في أوروبا أو الخليج لبيع عقد المالي أليو ديانج، لتوفير سيولة مالية كبيرة للتعاقد مع لاعبين جُدد.

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