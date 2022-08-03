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مصدر: «السن» يعرقل انضمام أحمد رفعت إلى الأهلي

كتب:

نانسي علي
12:58 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
أحمد رفعت

أحمد رفعت

تقلصت فرص انضمام أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما تردد اسم اللاعب بقوة داخل أروقة القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد للفريق الأحمر.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل النادي الأهلي، أنّ عددا من أعضاء شركة الكرة بالأحمر، رفضوا فكرة التعاقد مع أحمد رفعت بسبب السن؛ إذ سيكمل اللاعب عامه الـ29، وهو عكس ما تخطط له شركة الكرة، التي تسعى لتقليل متوسط أعمار اللاعبين في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق الأهلي، أشاد بمستوى اللاعب أحمد رفعت، قبل أن يؤجل حسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء، لحين المفاضلة بينه واللاعبين المرشحين لتدعيم مركز الجناح الأيسر بالفريق.

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