غيابات الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز.. 11 لاعبا خارج الخدمة
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أحمد أبوالليل
09:53 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2022
الأهلي وفاركو
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره فاركو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لنسخة الموسم الجاري 2021-2022، المقرر لها على ستاد «الأهلي وي السلام»، التي يفتقد فيها المارد الأحمر جهود 11 لاعبا لأسباب مختلفة.
يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام فاركو بعدة غيابات ضربت الفريق، بواقع 11 لاعبا، هم: أكرم توفيق، وعمار حمدي، وحسين الشحات، ومحمد شريف، وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبدالقادر، وكريم فؤاد، وحمدي فتحي.
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