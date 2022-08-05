في ذكرى رحيلها الـ7.. ميرنا المهندس طلبت رؤية 3 من أصدقائها قبل وفاتها

تحل اليوم الذكرى الـ7 على وفاة الفنانة ميرنا المهندس التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز الـ 36 عامًا بعد تمكن المرض منها خلال الفترة الأخيرة من حياتها.

مرض الفنانة ميرنا المهندس

أصيبت الفنانة الراحلة ميرنا المهندس بمرض التهاب القولون التقرحي منذ صغرها، ولكن لم يتم تشخيصها بشكل صحيح من قبل الأطباء لتسوء حالتها الصحية، وظلت طوال حياتها تعاني من هذا المرض حتى إصابتها بمرض السرطان والذي تسبب لها بنزيف رئوي نتيجة نقص حاد في الصفائح الدموية، وظلت الأيام الأخيرة من حياتها في المستشفى حتى وفاتها.

طلبت ميرنا المهندس قبل وفاتها رؤية 3 من أصدقائها في الوسط الفني وهم: الفنان أحمد سعد، وبشرى، وريم البارودي، وعدد من أصدقائها وزملائها من خارج الوسط الفني، وطالبتهم بالدعاء لها ومسامحتها.

أمير شاهين يكشف اللحظات الأخيرة في حياة ميرنا المهندس

وكشف الفنان أمير شاهين خلال لقائه في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» أن ميرنا كانت تواظب بشكل مستمر على أداء الصلاة في مواعيدها أثناء فترة مرضها الأخيرة حتى وهي لا تستطيع التحرك من على سرير المستشفى «كانت مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن، رغم إنها مكانتش بتتحرك من السرير بسبب ضعفها الشديد».

وذكر «شاهين» أن الراحلة كانت تعاني من المرض قبل معرفته بها ولكنه لم يفكر في تركها «عرفتها وهي مريضة وعمري ما فكرت أسيبها علشان مرضها، الواحد ممكن يحب حد سليم وبعد كدة يتعب».