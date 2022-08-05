المحكمة تلزم كيفين سبيسي بتعويضات 31 مليون دولار لـ«House of Cards»

ألزم قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا، الممثل الأمريكي كيفين سبيسي بدفع ما يقرب من 31 مليون دولار لشركة «MRC» المنتجة لمسلسل «House of Cards»، الذي يقوم ببطولته، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي مما أثر على الموسم السادس من المسلسل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأكد قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا، ميل ريد ريكانا، على قرار سبق أن أصدره أحد المحكمين في أكتوبر 2020، ضد كيفين سبيسي ويلزمه بدفع تعويضات تبلغ نحو 29.5 مليون دولار، و1.5 مليون دولار في التكاليف والرسوم.

شركة إنتاج مسلسل «House of Cards» تقاضي كيفين سبيسي

واجه سبيسي، الذي لعب دور «فرانك أندروود» في المسلسل خلال موسمه السادس، مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على عدد من الشباب، بما في ذلك مساعد الإنتاج في المسلسل، الذي قال إن سبيسي لمسه، مما دفع الشركة فتح تحقيق في الواقعة، قالت الشركة إن سوء سلوك سبيسي كان انتهاكًا لعقده ورفعت دعوى قضائية ضده للحصول على تعويضات.

وقالت الشركة في الدعوى التي رفعتها ضد «سبيسي» إنه يدين لهم بالملايين من الأرباح المفقودة، لأن سوء سلوكه أجبرهم على إزالته من الموسم السادس من العرض، وكان عليهم تقليص الموسم من 13 حلقة إلى 8 حلقات، وجاء حكم المحكمة لصالح المنتج، ووجدت أن سلوك «سبيسي» يشكل انتهاكًا لاتفاقاته.

محامو كيفين سبيسي عن الحكم ضده: سلوكه لا يعدو مجرد «إيحاءات جنسية»

في وقت سابق من هذا العام، حاول محامو «سبيسي» التخلي عن قرار التحكيم الذي قيمته 31 مليون دولار، قائلين إن سلوكه لا يعدو كونه مجرد «إيحاءات جنسية» و«خداع بريء» ولم ينتهك سياسة مجلس البحوث الطبية لمكافحة التحرش.