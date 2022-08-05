10 سنوات على وفاة محمد نوح.. عاش للوطن ورحيله كان هادئا

10 سنوات على رحيل الفنان الكبير محمد نوح، الذي غادر الحياة في مثل هذا اليوم 5 أغسطس عام 2012، بعد رحلة عطاء فني ثرية، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا سواء سلسلة الأغاني الوطنية التي ما زالت تتردد على مسامع الأجيال الجديدة، والموسيقى التصويرية لأشهر الأعمال الفنية المميزة، ومن الأغنيات التي تعد أيقونة في عالم الفن «مدد مدد شدي حيلك يا بلد».

معلومات عن الفنان محمد نوح في ذكرى وفاته

وفي ذكرى رحيل محمد نوح، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عنه في السطور التالية:

- من مواليد طنطا بمحافظة الغربية عام 1937.

- تأثر بالموالد وحلقات الذكر.

- عشق الموسيقى والغناء منذ نعومة أظافره.

- درس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

- التحق بالمعهد العالي للموسيقى لتطوير موهبته.

- درس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

- في أعقاب حرب 1967 أسس فرقة النهار.

- قدم العديد من الأغنيات الوطنية لمساندة الدولة المصرية ودعمها.

- ساهم في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام.

ورث عنه أبناؤه الثلاثة عشق الفن

- من أبرز الأعمال التي شارك فيها إسكندرية كمان وكمان، المهاجر، مرسيدس، كريستال، قانون إيكا، توحيدة، مسرحية العالمة باشا.

- شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام أشهرها الزوجة التانية مع سعاد حسني، وتجسيده شخصية شقيق العمدة عتمان والذي جسد دوره الراحل صلاح منصور.

- لديه ثلاثة من الأبناء سحر ومريم وهاشم.

- أسس مع أبنائه إحدى أشهر الفرق الغنائية في فترة التسعينيات.

- حصد العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مشواره الفني.

- حظى بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون.

- رحيله كان هادئًا حيث توفي على سريره فجر يوم 5 أغسطس عام 2012.