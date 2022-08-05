عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن هجوما على قطاع غزة

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، هجوما على قطاع غزة.

استهداف سرايا القدس

ووفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أفادت مصادر بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت نقطة لسرايا القدس شمال القطاع.

وتسبب الطيران الإسرائيلي في إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما سمع دوي انفجارات غرب القطاع.

أزمة بسام السعدي

وتأهب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على حدود غزة خوفا من التصعيد من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والتي تنوي الانتقام بعد اعتقال أحد أبرز قادتها؛ وهو القيادي بسام السعدي.