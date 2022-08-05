قوات الاحتلال تطلق عملية «الفجر الصادق» في قطاع غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عملية «الفجر الصادق» في إطار التوترات مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.

استهداف سرايا القدس

ووفقًا لما ذكرته مصادر إعلامية فإن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت نقطة لسرايا القدس بشمال القطاع، مما تسبب بإصابات لم يتم تحديدها بعد، كما تم سماع دوي انفجارات غرب القطاع.

عملية الفجر الصادق

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تم إطلاق تسمية «الفجر الصادق» على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.