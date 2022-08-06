عاجل.. بدء ثاني جلسات محاكمة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وكانت المحكمة فى أولى جلسات محاكمة المتهم، قد أجلت الجلسة لانتداب محامي للدفاع عن المتهم مع استمرار حبسه.

الدفاع المدني يطلب تعويضا مدنيا

وكان الدفاع المدني قد طلب تعويضًا مدنيًا قدره مليون جنيه وواحد جنيه بقضية مذبحة الريف الأوروبي.

إحالة للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهم بقتل الضحايا الخمسة للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع بالعمد كما اقترنت الجناية بـ 5 جنايات أخري وهى قتل ابنتي المزارع وحفيديه عمدًا، كما أنه شرع في هتك عرض إحدى ابنتي المجني عليهما.

محاكاة تصويرية

وخلال تحقيقات النيابة العامة في قضية مذبحة الريف الأوروبي، أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من خلال إقراره فى التحقيقات وكذلك إجراء محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابه للجريمة، كما أنَّ المتهم أرشد عن المادة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخطط فى هتك العرض.

فحص المادة المخدرة

كما أنَّ المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، قد أرشد عن الأدوات التى استخدمها لدس المخدر فى شراب المجنى عليهما، كما أنَّ النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم مما أسفر عن تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرفي من خلال فحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاصة بجثامين المجني عليهم الخمسة.

أقوال 9 شهود

كما أقامت الدليل من خلال أقوال 9 شهود في التحقيقات، ومن خلال ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من خلال فحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الجريمة وإجراء المطابقات اللازمة.