عاجل.. الدفاع المدني يطلب تعويض مليون جنيه في «مذبحة الريف الأوروبي»

طلب الدفاع المدني في قضية مذبحة الريف الأوروبي مبلغ تعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي».

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بـ5 جنايات أخرى هي قتل ابنتي المزارع وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

تفاصيل التحقيقات مع المتهم

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

دسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم

كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال 9 شهود في التحقيقات.