نتيجة الثانوية العامة 2022.. احصل عليها عبر موقع «الوطن» غدا

تنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد اعتمادها بشكل نهائي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا السبت، إذ انتهى الكنترول المركزي في مدينة 6 أكتوبر، من تجهيزها في شكلها النهائي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة عبر موقع «الوطن»، قبل نشرها في أي مكان آخر، من خلال إدخال رقم الجلوس واسم الطالب والبريد الإلكتروني والمحافظة والشعبة ورقم التليفون.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور طارق شوقي سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة، 2022 غدا السبت، وسيجري نشرها إلكترونيا مساء نفس اليوم، إذ جرى تجهيز قوائم الأوائل في الشعبة الأدبية والعلمي علوم والعلمي رياضة والمتفوقين والمكفوفين ومتحدي الإعاقة، بعد مراجعة النتيجة.

ولفت المصدر، إلى أنه ستجري تهنئة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022، هاتفيا، من خلال أرقام الهواتف التي سبق تسجيلها في استمارات الامتحانات، وسيكون ذلك من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أن نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2022 تقترب من نسب السنوات الثلاث الأخيرة.وأضاف المصدر: «يعقد الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا غدا السبت، يعلن خلاله تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، ونسبة النجاح في كل شعبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد الناجحين من الدور الأول ومن لهم لدور ثاني، أو تقرر بقاؤهم للإعادة، السنة الدراسية المقبلة، إضافة لمن تقرر حجب نتائجهم بسبب ارتكاب مخالفات، مثل الغش، وتصوير ونشر أوراق الأسئلة».

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي http://natega.elwatannews.com/