خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة، مما يزيد من حالة الترقب للطلاب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي، حيث أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لجريدة «الوطن»، أنه تم الانتهاء من تجهيز النتيجة بعد مراجعتها بشكل دقيق إلكترونيًا.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي، فور ظهورها كالتالي:

يتم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي من خلال موقع جريدة الوطن، واتباع الخطوات المطلوبة من تسجيل البيانات.

وأتاحت «الوطن» رابط natega.elwatannews.com لطلاب الثانوي العام، إذ يتم الدخول عليه وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، وبعدها يتم تحديد الشعبة الخاصة بالطالب ثم إضافة البريد الإلكتروني الخاص به ورقم الهاتف، ثم يتم إرسال النتيجة للطالب فور ظهورها واعتمادها بشكل رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وسيتم ذلك خلال ساعات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال مصدر بوزراة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالسم ورقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومن ثم إعلان أسماء الأوائل الثانوية العامة من الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، وجدير بالذكر أنه تم إعداد النتيجة من خلال رصد وتجميع الدرجات، لتجنب حدوث أي أخطاء، أو أي تلاعب بها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم 20 أغسطس الحالي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا لتجنب أي إصابات، إذ لم تؤثر جائحة كورونا على سير امتحانات الثانوية العامة أو تصحيح الأوراق أو أعمال تجهيز النتيجة نهائيًا.