اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا خلال الساعات المقبلة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء تمامًا من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد مراجعتها بشكل دقيق، حيث تمت أعمال إعداد النتيجة بشكل إلكتروني، من خلال رصد وتقدير وتجميع الدرجات لتجنب حدوث أي أخطاء، موضحًا أنه لم يحدث أي تلاعب في النتائج كما يردد البعض، وكل ما يقال في هذا الأمر عارِ تمامًا عن الصحة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الساعات المقبلة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة من الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، لافتًا إلى أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة، ولم يظلم أي طالب، وأن جميع الطلاب الذين تم ضبطهم بحالات غش داخل لجان الثانوية العامة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًا أنه لن يتم مساواة الطلاب المجتهدين بالغشاشين.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة بالكامل

وأكد المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة بالكامل، ولن يستطيع أي أحد الحصول عليها إلا بعد اعتمادها رسميًا، مشيرًا إلى أن نظام التقييم الجديد سيبين مستويات الطلاب الحقيقية، وكل طالب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة سيعرف مستواه الحقيقي، مضيفاً أن نظام التقييم الجديد يقضي تماماً على الدروس الخصوصية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني أوبن بوك

وأوضح المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستُعقد بنظام الأوبن بوك، من خلال توزيع كتاب المفاهيم على الطلاب، ولن يتم السماح بدخول الطلاب بالكتاب المدرسي، علاوة على منع دخول الطلاب بالتليفون المحمول وسماعات البلوتوث والأقلام السحرية اللجان الامتحانية، لمنع الغش الإلكتروني داخل اللجان، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد يوم 20 أغسطس الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ونوه المصدر، إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستعلن مباشرة عقب اعتمادها رسميًا، وستكون في المدارس في اليوم التالي من الإعلان، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير خلال إعداد وتجهيز النتيجة.

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