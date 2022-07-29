موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. الأسبوع الأول من شهر أغسطس

يترقب طلاب وأولياء أمور الثانوية موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو الماضي، في ظل تضارب الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموعد الحقيقي، وتداول «بوستات» على أنه سيكون يوم السبت المقبل مما يتسبب في حالة من البلبلة داخل البيوت المصرية التي تترقب ظهور النتيجة رسميًا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقاً لتصريحات وزارة التعليم، فإنه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة الأسبوع المقبل، استعداداً لاعتمادها رسمياً وإعلانها علي الموقع الرسمي للوزارة.

طريقة الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

وتوفر جريدة «الوطن»، خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، بشكل مباشر، فور اعتمادها من وزير التعليم، من خلال خطوات بسيطة:

- الدخول على رابط موقع الوطن.

- كتابة البيانات المطلوبة بشكل واضح:

1- اسم الطالب رباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب.

3- البريد الإلكتروني.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة المقيم بها الطالب.

6- رقم موبايل الطالب.

- الضغط على أيقونة «التسجيل».

- سوف يتلقى الطالب رسالة بالنتيجة بمجرد إعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وعن تغيير نتائج الثانوية العامة 2022، قال الوزير، إنه من المستحيل أن يتم تغيير النتيجة، مشيرًا إلى أن التصحيح إلكتروني مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة، ولا صحة لمثل هذه الادعاءات، وأن من يدعي ذلك هي جماعات تحترف النصب والاحتيال.

إعلان النتيجة الأسبوع الأول من أغسطس

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022على موقع وزارة التربية والتعليم في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ولا صحة لما يتم تداوله عن إعلان نتيجة الدور الأول اليوم، أو يوم السبت على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.