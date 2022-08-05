بعد وفاته.. 9 معلومات عن جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان

غيب الموت، الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة حلوان، عن عمر يناهز 68 عاما، وجرى اكتشاف الوفاة اليوم، إذ كان بمفرده في منزله بالمقطم، و لم يعلم أحد بوفاته إلا اليوم، بعد مرور أكثر من 24 ساعة، وفوجئت أسرته بخبر الوفاة، بحسب ما أوضحه الدكتور أحمد إبراهيم الخبير السياسي، أحد أصدقاء «عودة»، لـ«الوطن».

معلومات عن الراحل جهاد عودة

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية:

ـ ولد في 17 مايو 1954.

ـ كاتب، وصحفي.

ـ محلل سياسي مصري.

ـ نشرت له مقالات بالعديد من الصحف المصرية والعربية.

ـ عمل كأستاذ للعلوم السياسيّة بجامعة حلوان.

ـ كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، قبل ثورة 25 يناير.

ـ تفرغ جهاد عودة للعمل الأكاديمي والبحثي بعد الثورة.

ـ عمل مستشارا أكاديميا لمركز «جسور» للدراسات.

أشهر مؤلفات جهاد عودة

- ألف «عودة» العديد من المؤلفات في مجال العلوم السياسية والشأن السياسي المحلي والدولي من بينها: «جدل الحرب والأحلاف في صناعة الشرق الأوسط الجديد، المخاطر الاستراتيجية وإدارتها، الموجات الثورية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والاتحاد الأوربي، الأزمة الاستراتجية للمناخ وسياسات الصراع العالمي».