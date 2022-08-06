في ذكرى رحيلها.. تعرف على أهم المسلسلات الدينية لـ سناء مظهر

تحل، اليوم، الذكرى الرابعة لرحيل الفنانة سناء مظهر، التي حققت شهرة كبيرة خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

سناء مظهر مع نهاية سبعينات القرن الماضي اتخذ قرارا بارتداء الحجاب والابتعاد عن الأعمال الرومانسية.

نرصد في هذا التقرير أبرز أعمال سناء مظهر التاريخية والدينية

- في عام 1978 قدمت سناء مظهر واحد من أهم أعمالها الدينية وهو مسلسل على هامش السيرة، والذي قدمت فيه شخصية أم جميل.

- في عام 1980 قدمت أحد أهم المسلسلات الدينية والتاريخية وهو الجزء الأول من مسلسل محمد رسول الله، حيث جسدت شخصية «حمنات» وفي العام التالي 1981 جسدت شخصية «بلقيس» في الجزء الثاني من العمل التاريخي.

- في عام 1981 أيضا قدمت سناء مظهر شخصية «هند» في المسلسل الديني التاريخي الكعبة المشرفة.

محمد رسول الله والكعبة المشرفة أبرز أعمالها الدينية الخالدة

- أما آخر مسلسلاتها الدينية التاريخية فكان مسلسل بوابة المتولي، حيث جسدت شخصية زينات صبحي زوجة صالح.

الفنانة سناء محمد صبيح الشهيرة بـ سناء مظهر كانت قد رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ86 عامًا بعد صراع مع المرض، ولم يشارك في العزاء سوى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان أيمن عزب، وعدد من الأهل والأصدقاء قدمت خلال رحلتها الفنية من عدد من الأعمال الفنية مثل «مدرستي الحسناء، وشاطئ المرح، وجريمة في الحي الهادي».