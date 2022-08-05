غدا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس سجل بياناتك الآن، إذ اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، النتيجة، ومن المقرر إعلان كل التفاصيل المتعلقة بها، غداً السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، في مؤتمر صحفي يجري بثه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

بيانات مهمة يجب تسجيلها للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي

سجل بيانات الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع «الوطن»، إذ خصص رابطاً إلكترونياً للحصول على النتيجة بسهولة من خلال مجموعة من الخطوات أهمها كتابة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة ودقيقة كالاسم رباعياً ورقم الجلوس والهاتف المحمول.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

- الدخول إلى موقع «الوطن».

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة الأسم.

وبالتزامن مع تحديد موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي، قال الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية بجامعة سوهاج والخبير التربوى، إن مرحلة اختيار الكلية تعتبر أصعب مرحلة يمر بها طالب الثانوية العامة، لذلك لابد من التأني في اختيار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، موضحاً أن هذه المرحلة تمثل عبئا ثقيلا على الطلاب وأولياء الأمور، لذا على الطالب أن يختار من الكليات ما يتوافق مع رغباته وميوله.

وأضاف«عمران» لـ«الوطن»، أن مصطلح كليات القمة والقاع يجب أن ينتهي، ويصبح اختيار الطالب طبقاً لرغبته فى الدراسة بالكلية التى تناسب قدراته، فمن الممكن أن يحصل الطالب على مجموع كبير في نتيجة الثانوية العامة 2022 يدخل كلية مثل كلية الطب وغيرها من الكليات التي يطلق عليها مصطلح القمة ويتفاجأ الطالب أثناء الدراسة بعدم قدرته على تحقيق النجاح فيها بل إن بعضهم يتعرض للفشل أثناء فترة دراسته بالكلية التي التحق بها ويضطر الطالب وقتها إلى التحويل إلى كلية أخرى بعض ضياع عام أو عامين من عمره ويشعر الطالب وقتها بالندم لعدم اختياره للكلية التي تناسب قدراته.

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من الرابط التالي http://natega.elwatannews.com/