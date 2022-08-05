آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعتمادها رسميا وإعلانها غدا

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، أصبحت محل بحث بعد اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتشمل أيضاً آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، عقد مؤتمر صحفي غداً السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، وبثه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ويجري فيه إعلان الاحصاءات الخاصة بالنتيجة والتفاصيل الكاملة وطرق الحصول عليها أيضاً.

نتيجة الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي جرى إلكترونياً بدون تدخل أي عنصر بشري بهدف ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحة أن التصحيح يشمل أيضاً التدقيق يدوياً في بيانات الطالب للتأكد من مدى صحتها وكتابتها بطريقة دقيقة.

«الوطن» تخصص رابطا للحصول على نتيجة الثانوية

خصصت «الوطن» رابطاً للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ يقوم الطالب بكتابة بياناته كالاسم رباعياً ورقم الجلوس والمحافظة والبريد الإلكتروني والشعبة، ولابد من كتابة واختيار هذه البيانات بدقة وعناية شديدة حتى لا يتعطل الطالب في الحصول على النتيجة.

وبالتزامن مع تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وجه عدد من أساتذة الجامعات نصائح مهمة للطلاب بشأن التنسيق واختيار الكليات، مؤكدين أهمية اختيار الكلية التي تناسب ميول الطالب وضرورة التذكر بأن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف.

يقول الدكتور السعيد عبدالهادي أستاذ الطب بجامعة المنصورة، لـ«الوطن»، إنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاع فالطالب المتفوق في أقل أي كلية أو معهد هو الأفضل، مؤكدا ًأنه يجب اختيار الكلية أو المعهد الذي يناسب ميولهم ويلبي رغباتهم وليس الكلية أو المعهد التي تختارها الأسرة.

«عمران»: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، موضحا أن الطالب بعد الالتحاق بالجامعة يبدأ مرحلة جديدة يحقق فيها ما يشاء من الطموحات، مؤكداً في حديثه لـ«الوطن»، أن اختيار الكلية يجب أن يكون من قبل الطالب وليس الأهل.

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي من الرابط التالي http://natega.elwatannews.com/